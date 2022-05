La polémica continúa: ‘La Barbie’ desmiente que Epa Colombia le regaló una peluquería

Luego de generar polémica semanas atrás al revelar información privada de su examiga, la influenciadora Epa Colombia, Fernanda, mejor conocida en el mundo digital como ‘La Barbie’, reapareció para contestarle a los seguidores que la acusaban de ‘morder la mano que le había dado de comer’, haciendo referencia a la empresaria.

Recordemos que la mujer se había despachado contra de la vendedora de keratinas hace un par de semanas a raíz de una nueva visita a Medellín, en donde, según relató, Epa la habría contactado para que le facilitara el contacto de Doña Gloría, conocida por volverse viral al utilizar el metrocable de la ciudad, para llevarle un mercado, pero esto no fue así.

Sin embargo, lo que más le molestó fue el hecho de que al día siguiente de lo sucedido con ‘Doña Gloría’, Epa Colombia apareció en redes anunciando que una vez más lanzaría fajos de billetes desde un helicóptero.

Tiempo después de haber sacado a la luz varias conversaciones que había tenido con la empresaria, ‘La Barbie’ confesó que luego de esto, Epa Colombia no se había atrevido a comunicarse con ella.

“Yo todavía sé muchas cosas de ella, entonces yo le dije a ella que no se atreviera a pisotearme ni hablar de mí como hacía como las demás personas a hundirlas, porque ella sabe que yo la puedo hundir más a ella, no ella a mí”, afirmó.

Cansada de esta polémica y de las acusaciones de algunos internautas, a través de sus historias de Instagram, ‘La Barbie’ decidió poner fin a los rumores sobre el supuesto regalo que la influenciadora le habría dado años atrás.

Y es que resulta que Epa Colombia había manifestado que le regalaría una peluquería a sus amigas más cercanas, siendo esta Koral y ‘La Barbie’, pero esto no fue así, por lo menos no para esta última.

“Que esta bendita me dio una peluquería. Ole, no. Vea, yo era modelo webcam y tengo dos tarjetas de crédito acá dentro (…) y con eso yo misma monté la peluquería. Yo misma, a mi ninguna me dio una peluquería. Cuatro litros de keratina y ya. ¿Cuál peluquería, amor? No sé de qué me hablas”.