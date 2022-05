Epa Colombia reveló dramática situación con su papá

La empresaria de productos capilares Epa Colombia sigue apoderándose de las tendencias digitales tras dar a conocer en las últimas horas nuevos detalles sobre su polémica con "La Barbie"y tras revelar que su millonario penthouse en exclusiva zona de Bogotá ya estaba completamente en sus manos. Los anuncios de la también creadora de contenido no quedaron ahí y confesó que su nuevo pasó por el quirófano fue toda una realidad y que se había hecho el anhelado aumentó de glúteos que tanto deseaba. Se mostró fascinada con los resultados y quiso compartirlo con sus millones de seguidores.

Más allá de sus noticias un tanto polémicas, la empresaria sigue aprovechando sus redes sociales para promocionar sus kits por el mes de las madres y en el marco de sus invitaciones para que le compren, reveló una anécdota bastante íntima, donde supuestamente "La Gerardo" como le dice de cariñoa su papá, habría rechazado que ella naciera.

Amiga, a mí la Gerardo no me quería, ella fue súper irresponsable, ella dijo que yo no iba a nacer, pero yo con el tiempo perdoné a la Gerardo, le saqué miles de dolores de cabeza y por eso se quedó calva la Gerardo, porque la Gerardo no quería hacerse responsable de mí