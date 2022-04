Epa Colombia muestra orgullosa su penthouse en Bogotá

La empresaria Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, compartió con sus 5.2 millones de seguidores en la red social de Instagram la felicidad que siente al ver realizado uno de sus más anhelados sueños.

La joven emprendedora publicó un tour de su nuevo hogar, un lujoso penthouse en la capital colombiana, donde podrá disfrutar de una sala de cine, así como de una vista exclusiva de la ciudad.

En el house tour, la polémica influenciadora mostró algunos de los detalles de su nueva morada, el que sería su cuarto, la sala, el comedor, el BBQ privado, la terraza y otros espacios de este lujoso lugar.

La empresaria también quiso agradecer a sus seguidores por el apoyo que ha recibido con su empresa pues, dice que, gracias al éxito que ha tenido con la venta de keratinas puede cumplir con sus metas personales.

En su mensaje de agradecimiento, la influencer motivo a sus fanáticos a luchar por los sueños, recordó sus inicios y lo difícil que ha sido mantener su empresa.

“Te digo que vale la pena luchar, vale la pena caer, levantarse, vale la pena intentarlo una y mil ves. Haz que lo imposible se vuelvo posible. Me siento orgullosa, agradecida contigo porque me compraste mucho amigo, porque me permitiste brillar con luz propia, me permitiste ser una empresaria exitosa, tener empresa en Colombia no es nada fácil pero no es imposible para una mujer berraca, emprendedora que quiere salir adelante.

Te acuerdas cuando yo pagaba arriendo y valía 500 mil y no me alcanzaba. Te acuerdas de que vivía en las tejas donde colgaba y mojaba mi ropa… te amo con todo mi corazón, lucha, esfuérzate y no te rindas porque tú también lo vas a lograr. Me siento tan agradecida con Dios porque me permitió cambiar y me siente una mujer diferente. Te deseo lo mejor amiga, ojalá tú también logres muchas cosas en tu vida, te amo amiga, Dios te bendiga”.