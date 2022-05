Epa Colombia revela foto con su novia cuando estaban en el colegio

La polémica empresaria de keratinas y creadora de contenido conocida como Epa Colombia tiene una relación con una chica que, a diferencia de su anterior pareja, no era famosa antes de su unión.

También te puede interesar leer: Con prendas menores Epa Colombia mostró detalles de su PH.

Esta controversial influencer, quien recientemente anunció su nominación a los premios Hit, quiso enviarle un romántico mensaje a Karol Samantha, su actual novia y revelar ante sus seguidores un recuerdo de cuando las dos estaban en el colegio y eran apenas unas adolescentes.

“Aparte de marcarme los cuadernos me marcaste mi corazón [emoji de corazón] por eso decidí darme una oportunidad contigo, conocía tu corazón, la mejor amiga a la mejor novia” escribió Daneidy. Además de un “11 años” que no se entiende si hace referencia a la cantidad de tiempo que pasó entre la foto y la actualidad o a la edad que tenían cuando se la tomaron.

Recordemos que la relación de estas dos mujeres tomó por sorpresa a muchos internautas, pues no pasó mucho tiempo entre el momento en que la empresaria terminó con la futbolista Diana Celis y cuando empezó a revelar el nombre y rostro de su nueva novia, Karol.

Además, y pese al romanticismo que la influencer hace brotar en sus redes, aún se envía indirectas por las plataformas digitales hacia la jugadora de fútbol, quien no ha dudado en responder a esos mensajes con más indirectas.

Se trata de una relación que, al igual que Epa, no sale de la controversia. Una de ellas se dio, justamente, en la boda de una amiga de Daneidy: Andrea Valdiri, pues se difundió el rumor de que la bailarina no estaba muy de acuerdo con esta relación y que, por ello, le había pedido a Epa que no la llevara a esta ceremonia tan importante.

Otro de los chismes que ha estado rondando en las redes sociales tiene que ver con una cirugía que supuestamente le habría pagado Epa a su nuevo amor, pues un seguidor de la influencer la vio entrar junto a Karol a una clínica de procedimientos estéticos y la novia de la empresaria, según él, no podía ni caminar bien.

Pues, al parecer, este amor y atracción entre las dos mujeres viene desde hace años y estaban destinadas a tener una relación (antes como amiga y ahora como algo más).

No dejes de leer: El video que Diana Celis le habría dedicado a Epa Colombia.

También te puede interesar: Mamá de Epa Colombia reveló foto donde aparece sin cirugías.

No te pierdas: El procedimiento que Epa Colombia le dio a su novia.