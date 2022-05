Mamá de Epa Colombia reveló foto donde aparece sin cirugías

Cada día que pasa la controversia por saber las cirugías que tiene la empresaria Epa Colombia están en el ojo del huracán sobre todo porque más de uno espera que sea ella misma quien las cuente y no los rumores o las personas que han tenido una amistad con ella.

Te puede interesar: Diana Celis habría enviado indirecta a Epa Colombia

Y es que en las últimas semanas varias personas que en su momento fueron amigas o amigos de la también influenciadora han revelado audios y más sobre las posibles cirugías que Epa Colombia podría tener. Es por eso que la más reciente publicación de la mamá de Epa Colombia generó cientos de comentarios sobre su aspecto físico.

En sus redes sociales, la madre de la empresaria mostró una fotografía de Epa Colombia en el año 2016, a la que tituló “mi linda chica”. En la imagen se puede ver a la joven con una gorra, sin maquillaje y con un delineado de cejas que muchos consideran estaba de moda en esa época.

Y se puede ver también a su mamá, que según muchos de sus seguidores también está muy cambiada físicamente. Es por eso que los comentarios sobre Epa Colombia sobre todo no se hicieron esperar pues muchos consideran que “no soy fea, lo que no tengo es plata”, “definitivamente el dinero todo lo puede”, “esas cejas no están nada bien”, “lo que ha hecho el dinero, cambió del todo”. Fueron parte de los cientos de comentarios que se publicaron en redes sociales al ver la imagen madre e hija.

Cambio radical de Epa

Y es que en varias ocasiones se ha querido saber qué procedimientos estéticos tiene la empresaria, pero ella no ha rendido cuentas sobre esto, pero sí sobre sus adquisiciones y hasta la casa y el carro de lujo que le dio a si mamá y a su papá, a los que siempre ha ayudado sobre todo en este momento en el que ella misma considera está en el mejor de su vida.

Y como si esto fuera poco se ha encargado de mostrar todos los cambios que ha dado en su vida desde lo material y para muestra más real y reciente hizo un pequeño tour por lo que sería su nueva casa, en “un estrato cinco, amiga”, según contó en sus historias.

En los videos se puede ver lo enorme que es la casa, todo lo que adquirió para mudarse y hasta la gran cantidad de zapatos que compró para estrenar y hasta mostró sus favoritos.

Sigue leyendo: Vestido de Epa Colombia le jugó una mala pasada en pleno concierto