El video que Diana Celis le habría dedicado a Epa Colombia

Sin duda una de las noticias más impactantes del año en la farándula nacional, fue la terminación de la relación entre Daneidy Barrera Rojas, conocida en las redes sociales como Epa Colombia, y la futbolista Diana Celis, razón, por la que los internautas aún siguen al pendiente de lo que sucede con las mujeres pese a las semanas que llevan separadas.

Recordemos que Epa Colombia reveló algunas de las razones que la motivaron a terminar su noviazgo de casi siente años con la jugadora y es que al parecer, la llama se había apagado desde meses atrás y aunque ambas trataron de rescatar el noviazgo, hubo nuevos factores como la desconfianza y el amor por una nueva persona, los que sirvieron de detonante para darle un fin definitivo a su historias.

Epa Colombia por su parte, se encuentra disfrutando actualmente de las mieles de su nuevo amor con Karol Samantha, quien al parecer entró al quirófano hace tan solo unas horas para hacerse un tratamiento estético en su abdome. Diana Celis mientras tanto, se encuentra concentrada en los compromisos deportivos y sobre todo en recuperarse de su lesión.

Diana Celis ¿le envió indirecta a Epa Colombia?

Tras la más reciente noticia de Epa y Karol Samantha, su exnovia Diana reapareció en su cuenta de TikTok con un particular lip sync, con el que habría querido enviarle un mensaje a la empresaria de keratinas, donde le aclara que no piensa volver con ella.

Aló, ¿volver contigo? y ese viaje quién te lo paga, ¿Avianca?, dijiste que no me querías, que yo disque era un porquería y tu te partes cuando me ves, en fin la hipocresía, interpretó Celis entre risas.

Bastaron minutos para que su clip fuera compartido y viralizado por diversas páginas de entretenimiento digital, donde los comentarios y posturas divididas de millones de internautas no tardaron en llegar, unos, empatizando con las palabras de Celis y aclarando que pudo tratarse de un simple video y ya y otros, criticándola porque supuestamente no supera su historia con Daneidy.

"Yo siento que a esta le falta pasar página también", "ya Epa es feliz con otra, debes entenderlo", "por qué no superan ustedes las cosas, es un audio y ya, dejen tanto show", "siento que es un audio normal, porque siempre tiene que meter coba" y "No sé pero en el fondo me pienso que esas dos vuelven a terminar juntas", fueron algunos de los comentarios.