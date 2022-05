Epa Colombia reveló cómo quedó su amistad con Andrea Valdiri

El pasado mes de abril los creadores de contenido Andrea Valdiri y Felipe Saruma protagonizaron lo que parece la boda del año, tras varios meses de haber mantenido en absoluta reserva su relación. Esto hizo que los millones de seguidores que tiene la pareja e internautas a nivel nacional no quisieran perderse ni un detalles de lo que sucedía.

Desde luego, los vestidos, bailes, lujos, palabras y hasta obras sociales que se hicieron en la fiesta se convirtieron en tendencia. Por lo tanto, las situaciones que no fueron tan agradables también, como fue el supuesto pleito entre Epa Colombia y quien parecía su entrañable amiga, Andrea Valdiri, según filtraciones, porque la novia de Daneidy no fue muy bienvenida en la fiesta, a la que de hecho, no fue invitada.

Sin embargo, eso no fue impedimento para que llegaran juntas, generando según páginas de entretenimiento digital una gran molestia para Andrea, quien no ha querido pronunciarse al respecto. Quien si lo hizo fue su mamá, afirmando que Daneidy no llevó regalo a la fiesta y que incumplió a las indicaciones de la invitación.

Recordemos que tras todo el pleito y las especulaciones, la bogotana se mostró muy afectada en sus redes personales, donde afirmó que eso no se hacía, independientemente de si ella cambiaba o no de pareja. "a uno no lo pueden hacer sentir mal, amor porque es que uno en el amor no manda, solamente manda el corazón".

¿En qué quedó la amistad de Epa Colombia y Andrea Valdiri?

Tras esto, muchos internautas se siguen preguntando qué pasó con la amistad de las influencers. Para acabar con los rumores, Epa Colombia quiso pronunciarse mediante la famosa dinámica de preguntas, dándole fin a las especulaciones sobre una enemistad. "¿Andrea ya no es tu amiga?", fue la pregunta que le hicieron.

Obvio mor, somos súper amigas, bueno súper amiga ya no, pero somos amigas, yo soy real hasta la muerte, ella también, ella me ha apoyado demasiado, yo estoy ahí para ella, solo que en ese matrimonio pasó de todo, de verdad, ese día pasó de todo y yo tras del hecho llego tarde, entonces jum, peor.

Aprovechó esta respuesta para referirse sobre todos los "amigos" que ha tenido a lo largo de su vida pública, pero que al final, terminan hablando mal de ella. Aseguró que si hacen esas críticas dañinas, es porque nunca fueron sus amigos, porque ese tipo de cosas no las hace un amigo de verdad, yo antes diría, "amor me siento muy agradecida por todo lo vivido".

Propuesta indecente de Mateo

"Por qué no te gustan los hombres como pareja" preguntó un seguidor, a lo que Epa confesó que muchos le han dicho lo mismo, pero que ella no siente esa conexión hacia el génerpo masculino, de hecho reveló que Mateo Carvajal le había propuesto que intentaran tener algo, pero que ella no lo aceptó, porque sabía que solo era por fines económicos.

