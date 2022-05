La Barbie le contesta a Epa Colombia y cuenta que ella también fue infiel

Epa Colombia, la polémica creadora de contenido y empresaria colombiana, se sinceró con sus seguidores en una reciente dinámica de preguntas en la que le preguntaron por el fin de su relación con la futbolista Diana Celis.

La influencer dio dos razones por las cuales, según ella, le terminó a Celis. Una de ellas fue que la futbolista simplemente no la quería y la otra fue un mensaje que le llegó a Diana y que confirmaría una infidelidad por parte de ella.

Ahora entra un tercero en esta situación y es la ex amiga de Epa conocida como la Barbie colombiana, quien dijo en sus historias de Instagram que no es totalmente cierto lo que reveló Daneidy.

“La otra ya salió a hablar más de lo que no es, hoy no se tomó la pastilla pa’ la loquera, y qué tal si vuelvo y le tumbo las mentiras. Ella está tratando de que tú no la ataques más. Pero para eso no tiene por qué decir cosas que no son. Por eso fue que rompí mi amista con ella. Usa sus seguidores para que vayan y ataquen a los demás. y como ustedes son tan buenos para eso” escribió en una primera historia.