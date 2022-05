¿Infidelidad? Epa Colombia revela por qué terminó con Diana Celis

En su cuenta de Instagram con más de 5 millones 100 mil seguidores, la creadora de contenido colombiana conocida como Epa Colombia, reveló detalles del final de su relación con la futbolista Diana Celis.

La influencer colombiana, quien recientemente protagonizó un disturbio por se insultada en la calle, explicó, gracias a una dinámica de preguntas, cuáles fueron las situaciones que la llevaron a terminar su relación con Celis.

“Amor… es que son muchas cosas, yo algún día te cuento. Pues, cuando yo empecé a ser empresaria y exitosa, como que ya no le gustaba la nueva versión mía, como que le gustaba la antigua. Como que yo ya no le importaba y yo dije yo me siento preparada ya para darla toda” explicó Daneidy en respuesta a una de las preguntas.

¿Fue una infidelidad?

Esta respuesta daría a entender que fue un choque de pensamientos lo que las dividió. Sin embargo, más adelante revela otra de las razones que sería una falta de amor y hasta infidelidad de parte de la deportista.

“Mor, esa mujer non me quería. Ay linda, una cosa es hacerse la ‘vístima’, la buena gente, mor. Esto no se divulga, pero amor… un año robándome la del aseo y la señora que cocina, ella ni pendiente de mis cosas, mor […] Tú siempre me juzgas porque yo salí adelante y porque yo, gracias a Dios, tengo y yo no soy quién para venir ahoritica a dañarle la vida a nadie, pero mira… hace un año y medio Invima me quitó más de 500 millones mi plante estaba en 800 millones, me quedó como 300 millones, a mí me dio re duro, yo me quería morir, yo te lo quería contar a ti, entonces yo fui tomar fotos y videos y mi celular se apagó, amor […] y le dije: ‘Diana préstame tu celular, amor, para tomar fotos y video y publicarlos de lo que me está haciendo el Invima’” explicó Epa de cómo empezó uno de sus mayores problemas con su ex.

Al parecer, Que Diana le haya pasado su celular fue uno de los mayores errores que pudo cometer porque le llegó un mensaje, según Epa, bastante comprometedor.

“Amor, me pasó el celular y apareció el mensaje de la chica: ‘La pasé muy bien esta mañana, Dios te bendiga’ ¿La pasamos muy bien? Uy amiga yo me quería morir, perdí mi plante, sentí que me habían engañado. Me dijo: ‘pero no hicimos nada, es que tú no me hablabas y me descuidabas’”.

