Epa Colombia prometió particulares regalos para sus seguidoras

Epa Colombia sigue siendo tendencia nacional tras hacer un particular anuncio en sus más recientes historias de Instagram, donde prometió intervenciones estéticas para las seguidoras que comentaron el post, donde mostró el lujoso regalo que le dio a su progenitoria por el Día de la Madre: una camioneta Jeep.

Recordemos que previo a la publicación, la mujer invitó a que interactuaran con ella y comentaran mucho su clip y que a cambio, les daría un regalo a varias de sus seguidoras. Fiel a su palabra, confirmó que en las próximas horas las elegirá mediante un sorteo, para darles nada más y nada menos que el procedimientos estético que elijan, entre liposucción o mamoplástia (aumento de bustos).

Amiga como lo prometido es deuda, me gustó que viste el video de mi mamá, mi mamá la da arto amiga, toca meterla otra vez al quirófano que está como gordita. Amiga, de los comentarios voy a elegir algunas ganadoras y les voy a regalar la Lipo, ustedes verán si quieren lipo o senos y las dejo con un muy buen cirujano, el que me hizo la naríz, los senos y el abdomen.

La bogotana aprovechó estas palabras para recordar cuán feliz se sentía con su tranformación física, gracias a las intervenciones que se ha realizado, con las que asegura ya no reconocer a la mujer que había antes. Por ello, quiere que las seguidoras que logren ganar, tengan la oportunidad de subir su autoestima y mejorar su aspecto como ella lo hizo.

Sin embargo, quiso dejar claros varios puntos antes de, ya que no quiere tener nuevos inconvenientes, donde intentan hacerla quedar mal, porque ella no cubre la totalidad de los gastos que acarrean el procedimiento, "yo me hago responsable de su lipo o de sus senos".

La ganadora debe asumir con los costos de los exámenes médicos. La ganadora debe asumir con los respectivos masajes postoperatorios. La ganadora debe asumir con el costo de la faja.

Epa Colombia sobre ganadoras "desagradecidas"

Aprovechó su más reciente anuncio, para exteriorizar su descontento con las seguidoras que no agradecen los premios que esta constantemente les envía, como el más reciente caso de la ropa y keratinas que regaló.

Yo sé todo lo que hablan de mí, les mandé la ropa e igual nadie me etiquetó diciendo "amiga gracias por tu chaqueta" ¡nunca!, les regalé la keratina, e igualmente nadie me etiquetó ni me escribió diciendo "amiga, gracias por la keratina", nunca amiga, ¿por qué la gente será así? le pagan a uno re mal, pero es que el ser humano le paga a uno re mal.

