‘Todo te luce’ le dicen a Jessi Uribe por radical cambio de look

El cantante santandereano de música popular conocido como Jessi Uribe, quien recientemente posó con Daniel Habif y aseguran que son iguales, publicó un video mostrando cómo quedó su cabello luego de haber pasado por un proceso de tinte bastante radical.

En su cuenta de Instagram con más de 6 millones de seguidores, el artista musical colombiano explicó a qué se debe el cambio de look y reveló que incluso el tinte le dio una reacción alérgica, pero que la acepta si eso se significa verse tan bien.

“Nuevo look para la feria d Búcaro. Me eché el tinte y me broté un poco, me dio alergia. Pero bueno, luego les muestro cómo quede bien chimba” dijo a sus seguidores el famoso en su video.