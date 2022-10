Con ritual, Dani Duke le envió mensaje a Luisa Castro

Los creadores de contenido Dani Duke y La Liendra sorprendiendo a más de uno hace tan solo unas horas, al publicar un particular video, donde mostraron el ritual que estaban haciendo para "quemar" a sus exparejas.

Como se puede apreciar, tenían uno muñecos de trapo que representaban a los exnovios de cada uno y así, La Liendra debía quemar el ex de Dani, mientras ella lo hacía con la antigua pareja del cafetero.

"Esta es una ceremonia del despecho para quemar amores antiguos que ya no sirven...le voy a meter toda la energía y yo a tu ex le voy a dar gracias por que te hizo el hombre que me tocó", dijo Dani, mientras quemaba la muñeca, que representaba a la ex de Mauricio.