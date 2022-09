La Liendra se sinceró sobre sus planes de ser papá

El creador de contenido Mauricio Gómez, mejor conocido en redes sociales como 'La Liendra' habilitó recientemente la famosa dinámica de preguntas, donde se sincieró sobre diversos temas de los que poco se ha atrevido hablar en sus redes.

Entre esos, sobre los planes que tiene para su futuro, a lo que reveló que en los próximos cinco años se ve viviendo en una casa gigante en Palmas, que se ve ya con un hijo, con su pareja y que ve incluso la disputa entre las abuelas por querer compartir con su hijo. Esto, basado seguramente en la insistencia actual que tiene su progenitora y la de Dani Duke por ser abuelas.

También dijo que en cinco años, se ve físicamente con más tatuajes, con mayor crecimiento digital y reconocimiento, con más peso y seguramente con otro look. De hecho, cuando habló sobre el tema de su físico, sorprendió con su postura.

Yo soy una de las mejores obras de arte que ha hecho Dios, Yo soy bellísimo, yo no me operaría por nada del mundo, soy hermoso, me amo...cuando yo me vi por primera vez en un espejo yo dije "yo soy hermoso" que nivel de pincel usó Dios para hacerme, yo soy hermoso wao.