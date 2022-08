"En vez de criticar, produzcan", Dani Duke envió fuerte mensaje en redes

El nombre de Dani Duke ha estado en el ojo del huracan en los últimos días tras la revelación de una broma en la que participó ella junto a su pareja el también influenciador "la Liendra" en la que hacían creer a uno de sus mejores amigos que le regalaban un auto deportivo.

El influenciador Daiky Gamboa parecía una víctima en este suceso, pues con su reacción hizo creer a millones de internautas que había sido humillado y ultrajado por la pareja de influenciadores, por eso, las redes se volcaron a favor de Daiky en contra de Daniela y Mauricio.

Por eso, tuvieron que salir a aclarar lo sucedido en redes para apaciguar los ánimos, sin embargo, los internautas no les perdonan a ninguno de los tres haberlos engañado con ese tipo de bromas.

Recientemente Maurició salió a expresar su tristeza y hasta ganas de retirarse de las redes debido a todo lo que le han dicho tras la broma a Daiky.

A veces me pregunto si debo seguir o tal vez debo parar. Sé que cometo errores, pero también sé que soy un ser humano normal de 22 años que los puede cometer. No quiero excusarme de lo que he hecho, pero mucho de lo que pasa no es como lo pintan, siempre hay personas que sacan las cosas de contexto y no les importa cómo yo me siento.