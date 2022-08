La Liendra revela por qué no ha ido a Estados Unidos

El creador de contenido Mauricio Gómez, más conocido como "La Liendra", ha logrado consolidarse en los últimos años como uno de los influenciadores más conocidos en Colombia, pues el cafetero ha creado un personaje que ha dividido las opiniones en redes, pues algunos lo quieren y otros no tanto, pues aseguran que su contenido muchas veces es bastante pasado.

Sin embargo, con polémicas y bastantes críticas Mauricio ha seguido adelante con su carrera como creador de contenido, asimismo, su relación con la empresaria y también creadora de contenido Dani Duke ha estado en boca de miles de personas, ya sea por la forma de llevar su relación y lo que muestran en redes de la misma o por contenido filtrado de su intimidad.

Mauricio recientemente tras varias semanas sin interactuar con sus más de 6,3 millones de seguidores, decidió abrir un espacio para que ellos le indagaran con total libertad sobre su vida privada.

Los internautas no dejaron pasar por desapercibido esta dinámica y aprovecharon para indagarle sobre su vida privada en especial por sus relaciones amorosas y su actual noviazgo con Daniela.

Si algo ha caracterizado la carrera de infleuncer de La Liendra han sido sus dos relaciones amorosas, pues Mauricio desde que empezó a sonar en las redes mantenía una relación con la también creadora de contenido Luisa Castro, con quien duró por más de dos años y generaron cientos de opiniones.

Por eso, uno de los seguidores de Mauricio decidió averiguar por el número de relaciones amorosas del cafetero, quien decidió al parecer revelar que a sus 22 años solo ha tenido tres relaciones amorosas.

Desde que tengo conciencia y hasta mis 22 años he tenido tres relaciones, tuve una de cuatro años con una novia de colegio que hemos tenido todos, viví con alguien dos años y con la mona ya llevo un año y medio.

Una de las preguntas curiosas dentro de la dinámica fue sobre si alguna vez ha llegado a tirarse un gas delante de su novia, pues algo que, a menudo le da pena a muchas personas en el mundo, por eso, el creador de contenido decidió confesar que en los casi dos años que lleva con la influenciadora nunca lo ha hecho.

Neas, llevó casi dos años con la mona, y nunca me he tirado un gas delante de ella, en cambio la mona sí se la pasa tirándose peos y es toda cochina, no mentiras.