“Estábamos actuando”, Dani Duke se sinceró sobre la polémica broma a Daiky

La influenciadora Dani Duke decidió contar a sus millones de fanáticos lo que realmente sucedió con la broma que le hizo a su amigo y colega Daiky Gamboa, donde le hacía creer que le obsequiaba un carro.

La publicación generó gran indignación en los internautas donde llenaron de mensajes negativos a la joven y a su novio, el creador de contenido ‘la Liendra’ quien había acompañado a la maquilladora en esta idea.

Dani Duke confesó que todo fue actuado

Debido al revuelo que provocó esta situación, la empresaria decidió contar la verdad de lo que pasó y asumir su equivocación al respecto.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de cinco millones de seguidores, compartió un video en el que se pronunció.

“Yo jamás he salido a justificar mis actos en redes sociales, aun sabiendo que muchos de ustedes tienen una percepción diferente a lo que soy yo y simplemente es porque no me interesa convencer al mundo entero de que yo soy una buena persona, con que yo sepa y sienta que soy una buena persona con eso es suficiente para hacerme feliz a mí, pero el día sí quise venir a hablar con ustedes porque mis actos lastimaron a una persona que quiero mucho y tengo que asumir la responsabilidad de lo que he hecho”, dijo.

Relató que todo lo que ocurrió fue actuado, pues tanto ella, ‘la Liendra’, su equipo de trabajo, como Daiky Gamboa sabían del plan y todo tuvo un guion.

“Yo soy una persona fuerte ante los comentarios y no le paré muchas bolas a eso y mi novio sí me lo advirtió 'está teniendo una reacción que no es positiva' y yo decía, pero qué de malo hay en una broma, yo no le veía nada de malo”, mencionó.

Sin embargo, tras ver lo mucho que atacaban a su novio, quien, no fue el de la idea, decidió excusarlo y pedirle disculpas públicamente.

“Dije ‘la cag**, mi novio, que es quien más quiero en el planeta Tierra y es mi persona favorita en el mundo entero, se va viendo afectado, su imagen, él como persona por algo que yo cree, yo planee, que es mi culpa y yo necesito a contar la verdad”, agregó.

Destacó que las redes sociales son un medio de entreteniendo como la televisión y el cine y que solo el 5% de lo que se ve es la realidad.

“Nosotros estábamos actuando, en la creación de este video nadie salió lastimado, todas las personas lo disfrutamos, nos reímos, pasamos rico. Estamos 100% consientes ahora de que sí pudimos haber herido susceptibilidades en el público (…) quiero pedirles perdón si yo los ofendí a ustedes con el contenido que hice, claramente mi carrera de bromas empezó y terminó el mismo día, lo exploré y no me gustó, no es lo mío, soy pésima haciendo bromas, esto se me salió de control, herí a personas que quiero y también le pido perdón a mi novio por ser el mejor novio y quererme acompañar y hacer el video y salir envuelto en toda esta bobada”, dijo.

