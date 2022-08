Daiky Gamboa se pronunció tras la broma que le hizo Dani Duke

El influenciador Daiky Gamboa se pronunció a sus miles de fanáticos luego de convertirse en tendencia tras la broma que le realizó su amiga y colega Dani Duke.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde suma casi dos millones de seguidores, el joven habló al respecto.

En el grupo en el que tenemos donde está la Segura, Alejandra, Matías, Natalia, todo el mundo. Hace como un mes dijimos ‘vamos a hacer bromas y ya saben, todo el mundo está advertido’. Yo ni sabía que iba a ser la primera gue**, ni me lo esperaba, porque yo vivo como sano, pero no siento que eso sea razón para que yo cancele una amistad y menos amistades tan importantes para mí” , confesó.

Destacó que efectivamente le dio mucha rabia, y aseguró que si ‘la Liendra’ lo hubiera perseguido no hubiera dudado en golpearlo, pero finalmente logró calmarse.

“Primero que todo, a mi los carros, me importan 3 pelos del c***, mi sueño nunca ha sido tener carro, ni nunca lo será, entonces es una broma que me hubiera dolido más si hubiera sido con un paquete de empanadas, entonces yo no me lo tomé tan apecho, siento que ustedes tampoco”, señaló.