La verdad detrás del lujoso regalo a Daiky Gamboa por parte de Dani Duke

Hace varios días atrás se viralizó un corto audiovisual por medio de las redes sociales en el que se evidenció lo que parecía ser un conmovedor momento, pues en él se pudo ver a los creadores de contenido Dani Duke y su novio La Liendra sorprender a su gran amigo Daiky Gamboa con un lujoso automóvil del que hasta hoy se conoce su marca y por tanto la verdadera razón de este detalle.

Por medio de sus redes sociales, la influenciadora Dani Duke compartió el video oficial de esta gran sorpresa para uno de sus mejores amigos. En él se puede evidenciar el momento en el que la joven lo aborda para manifestarle que le tenía una gran sorpresa, pero que para entregársela debía tapar sus ojos con un pañuelo Balenciaga.

Daiky, en medio de su inocencia, se deja ver bastante sorprendido y emocionado al escuchar la noticia, por lo que, a pesar de no estar, según él, arreglado para la ocasión accede a que Dani Duke lo guie al lugar en el que la recibirá.

Antes de llegar al concesionario para entregarle el automóvil que estaba decorado con bombas de colores, Dani Duke y su novio deciden darle pistas para que él trate de adivinar que es. Sin embargo, Gamboa no logra dar con el que sería su supuesto regalo.

Minutos después, se puede ver el momento en el que llegan al lugar y antes de enseñarle la lujosa sorpresa, la influenciadora le dice unas lindas palabras.

“Yo quiero que tu sepas que yo todavía no he terminado de pagar. Que lo vamos a ir pagando poco a poco, pero es para que, primero valorar la amistad tan hermosa que tenemos y por tu nuevo comienzo y porque to creo más en ti que nadie en la vida”.