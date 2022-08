Internautas no perdonan "broma" de Dani Duke y La Liendra a Daiky Gamboa

Hace unos días, los nombres de los creadores de contenido Dani Duke y La Liendra se apoderaron de las tendencias digitales tras hacer público un clip por medio de sus redes sociales oficiales, donde se vio lo que parecía ser un conmovedor momento, donde sorprendieron a su gran amigo Daiky Gamboa con un exclusivo y millonario regalo.

Se trata de un lujoso automóvil de la marca Mercedes Benz, el cual insinuaron era un obsequio para su amigo. Desde luego, esto los hizo apoderarse de los titulares nacionales y tendencias en redes, donde los comentarios de sus seguidores y fanáticos no tardaron en llegar, en su mayoría, elogiando el magno gesto y corazón de los influencers.

Sin embargo, horas después se hizo viral un nuevo clip, donde mostrarían las verdaderas razones detrás del clip y es que, al parecer, solo se trataba de una broma para Daiky, ya que no le habían comprado ningún automóvil, sino que querían ilusionarlo para que él se motivara a comprarlo con trabajo arduo.

Amor, esto es un regalo que te quiero hacer. No material, sino para que tu visualices eso que estás sintiendo en este momento. De tener algo que tú deseas, para emprender tu vida, para emprender un nuevo camino. Te aferres a él y no lo dejes ir, PORQUE ESTO ES UNA BROMA”, le manifiesta Dani Duke a Daiky.

Como era de esperarse, la reacción del también influencer no fue nada amigable y les dijo que eso no se hacia, menos, cuando el no estaba pasando por su mejor momento anímicamente. También les dijo que le daba tristeza que ellos hicieran esos juegos con las personas, solo por tener likes y reproducciones.

“¿Es en serio que esto es una broma? A ustedes dos les importa un cul* cómo hagan sentir a las personas, y tengo ni cinco de chimb* de risa. Me importa tres cul**s tocar un Mercedes… A vos te importa un culo (Dani Duke) todo lo que hagas sentir a las personas en este put* momento de mi vida solamente por números y por likes, que chimb*. ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa, quizá esa es la razón por la que ustedes tengan el put* carro de la vida y yo no, porque ustedes por likes hacen lo que se les da la gana”.

Internautas no perdaron el gesto de Dani Duke y La Liendra

Tras esto, los novios se convirtieron tendencia número uno en Twitter, donde los internautas no perdaron su gesto, con quien se supone es su amigo.

"Ojalá llegue Karol G y le regale un Mercedes a Daiky pa que le calle la boca al hpta ese de la Liendra y Dani Duke", "No a mi ese par de la liendra y dani duke es de lo peor, como le van hacer una broma a daiky así el man no le gusto pero me gusto que les haya dicho sus verdades a esos idiotas", "Parce vi un video de Dani duke y la liendra de una broma que le hicieron a Daiky, y confirmé que la liendra es el ser más despreciable y me di cuenta que Dani también. La liendra le dice a Daiky “ ay y usted cuando iba a tocar un Mercedes” cagado de la risa", "Que decepción, denigrante y humillante fue esa broma de Dani Duke y la liendra para daiky o sea mka con esos amigos ni para que enemigos, unas porquerías ambos!!! Esos comentarios y esa burla nadie se la merece, daiky que se vaya de ahí", fueron algunos de los comentarios.

