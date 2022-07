Cintia Cossio mostró cómo quedó su espalda luego de un irregular bronceado

Cintia Cossio, la reconocida influencer paisa hermana del también creador de contenido Yeferson Cossio, es una mujer admirada por millones de seguidores en sus redes sociales.

Y es que la belleza de Cintia es inigualable y la ha aprovechado al máximo, pues la mayor cantidad de sus ganancias vienen de su participación en plataformas digitales de contenido exclusivo.

Es por eso que siempre suele lucir su cuerpo con la mejor actitud y con trajes y bikinis que enamoran a más de uno. También es muy común verla en buenas vacaciones con mucho sol, brisa, arena y mar.

Sin embargo, sabemos que los estragos que puede causar el sol son difíciles de evitar y, en esta ocasión, Cintia lo demostró mostrando lo curiosa que le quedó su espalda al terminar más bronceada de lo común en algunas partes de su cuerpo.

Fue a su esposo Johan, quien grabó el momento, que le contó que le divierte cómo le quedó esta parte de su cuerpo.

“No me lo vas a creer… no me lo vas a creer… jajaja ¿No ves cómo me quedó la espalda? Yo no tengo idea jajaja ¿Ahora yo qué voy a hacer? Ay no puedo creerlo… ay amor… espere me pongo el vestido de baño a ver cómo se me ve” le explicó Cintia entre risas a su esposo.