Cintia Cossio divirtió con inusual “ritual” durante sus viajes en el exterior

La influenciadora colombiana Cintia Cossio fue ganando reconocimiento en el mundo digital por realizar diferentes bromas bastante pesadas junto a su hermano, el también creador de contenido Yeferson Cossio y sus amigos más cercanos.

Gracias a este reconocimiento, la pareja de hermanos fue ampliando su imperio a tal punto de lograr vivir actualmente en lujosas casas y con grandes comodidades. De hecho, en la actualidad los Cossio suelen viajar en repetidas ocasiones a diferentes países del mundo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de cinco millones y medio de seguidores, la influenciadora compartió un divertido momento que vivió en el exterior y que al parecer ya se ha convertido en una especie de “ritual”.

Según se puede ver en el audiovisual, Cintia se dispone a grabar un video para enseñar a su esposo y parte del lugar en el que se encuentran, pero en un descuido termina tirada en el suelo.

“¿Sabían ustedes que yo en todos los paseos en el extranjero me caigo? No sé, es como un ritual. Nunca fallo. (Emoji riendo) En roma me metí la caída del siglo, pero nadie me grabó”, manifestó la hermosa joven junto al video en el que se ve el momento exacto en que cae al suelo, y en donde es levantada por su esposo mientras alguien más graba.