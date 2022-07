Cintia Cossio confesó si ha tenido un encuentro gay en su vida

La influencer Cintia Cossio se caracteriza por no tener pelos en la lengua y ser frentera en cada una de las determinaciones que tiene y los pensamientos que llegan a su cabeza, por eso en una divertida conversación con SuperLike la joven no dudó en respondernos sinceramente preguntas picantes.

Y es que ella tiene una relación muy estable con su pareja Jhoan con quien comparte contenido y algunas situaciones de índole íntimo con sus seguidores a través de las redes sociales, por eso ella no tiene reparo en confesar algunas cuestiones que muchos quisieran saber sobre su relación.

Jugamos con Cintia a elegir varias opciones respecto a sus preferencias en distintos aspectos y en medio de risas, ella fue muy sincera respecto a lo que decidió.

Respecto a esta pregunta Cintia fue muy clara en decir que jamás compartiría a su novio Jhoan, ‘que a él nadie me lo toque’, fue la expresión que utilizó la influencer de forma tajante y muy divertida.

Al elegir la otra opción le preguntamos a Cintia si en algún momento ha tenido una experiencia de índole homosexual a lo que ella respondió:

Fíjate que no, la única experiencia fue en Acapulco Shore donde me besé con Brenda y con Karime, lo más, y fue mi primera vez dejando una tipa, pero eso es lo más la verdad no. No digo que nunca lo haría, no critico, nada, en el momento no me han entrado ganas, pero quizá llegará su punto en el que digo quiero probar