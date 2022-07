Cintia Cossio reveló por qué no tuvo amigas en el colegio

La influenciadora Cintia Cossio se sinceró con sus millones de fanáticos sobre por qué no tuvo amigas en el colegio.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de cinco millones de seguidores, la joven decidió contar la razón por la que la rechazaban en la escuela.

Decidió dar a conocer dicha situación a sus admiradores luego de que revisara algunas reacciones de los internautas sobre publicaciones de ella en diferentes momentos.

“Aunque muchos no lo crean yo no soy de consumir casi redes sociales. Gran parte de mi trabajo involucra las redes sociales, pero lastimosamente a mí no me da mucho tiempo para estar pegada al celular, pero hoy que estuve inflamada y no podía hacer muchas cosas, me pegué un rato del celular y vi varias cosas que suben otras páginas que son revirales y ver que es la actitud real mía, que no tengo que fingir y ver que a la gente le agrade eso es muy gratificante y muy emocionante para mí” , confesó.

Posteriormente, señaló que lo que más le alegra es que puede ser ella misma sin temor y gracias a ello ha logrado tener gran éxito en redes sociales.

“Las nenas en el colegio no se juntaban conmigo, yo no tuve amigas por mi forma de ser, porque yo soy muy extrovertida, soy muy necia y no estoy exagerando (…) todo está aburrido y yo llego es a activar el parche y saber que antes no se juntaba conmigo por eso, que no tuve amigas por escandalosa y saber que ahora… pues, no sé, es lindo y es raro, no sé describirlo. Pe*** las que no se juntaron conmigo en el colegio ¿dónde está tu rechazo? Y ya”, añadió.