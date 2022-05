Carolina Cruz y sus sentimientos encontrados al ver a Salvador caminando

Salvador el hijo de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque desde su nacimiento ha tenido algunos inconvenientes de salud que ha logrado superar poco a poco, por eso sus padres se muestran emocionados cada vez que el pequeño realiza algunas actividades propias de su crecimiento, como por ejemplo caminar.

A través de sus redes sociales, Lincoln Palomeque, actor que hizo parte del elenco de "Café con aroma de mujer", y la presentadora, se han mostrado muy emocionados mostrando los intentos de su hijo menor al gatear, al intentar levantar se para caminar y por supuesto al ver que está dando sus primeros pasos.

Hace algunos días, Lincoln Palomeque reveló el instante en el que su hijo gatea para acercarse a él y luego comienza lentamente a levantarse, agarrándose de su pierna hasta que finalmente logra estar de pie unos segundos.

Pero, ahora la que se mostró emocionada fue Carolina Cruz que a través de sus historias de Instagram mostró un video del momento exacto en el que Salvador está caminando, sin embargo, la presentadora manifestó que tiene sentimientos encontrados debido a que la emociona mucho ver que su hijo está caminando, lo que significa que él está sano, pero que por otra parte siente que él ya no es un bebé debido que cuando un niño comienza a caminar, pues ya está dejando de ser un bebé.

“Estoy muy emocionada, he llorado de la felicidad y de la dicha y de la gratitud al ver a Salvador caminando, son como sentimientos encontrados, porque ya caminó, eso me tiene feliz, porque está perfecto, está sano, pero cuando lo veo caminando digo ‘ya no es tan bebé, porque cuando caminan son como más personitas, como más niños, entonces ya no son tan bebés”, dice Carolina Cruz en el video.