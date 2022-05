Carolina Cruz revela emotivos posts a sus hijos y a su mamá del Día de la Madre

La presentadora Carolina Cruz reveló emotivas publicaciones en marco del Día de la Madre a sus dos pequeños hijos Matías y Salvador, y a su mamá Luz María Osorio Fernández.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de siete millones de seguidores, reveló primero un carrusel con fotografías junto a sus hijos y posteriormente una instantánea de su mamá con sus dos pequeños.

Por su parte a Salvador le dijo:

Continuó agradeciendo a ambos por enseñarle tantas cosas felicitó a todas las mamás que la siguen.

“Gracias hijos porque además de ser mis hombres, mi compañía, mi luz y mi fuente de inspiración, son la MEJOR DECISIÓN que he tomado, vamos caminando juntos y demostrándonos que este amor es más fuerte que toda adversidad y que los momentos complejos nos unen cada vez más. Hoy me aplaudo, me felicito, me abrazo y me lleno de amor, porque jamás pensé ser la mamá que soy.

Hoy mi mayor fuente de inspiración además de mis hijos, son cada una de las mamás de Salvador de Sueños que manera de AMAR, CUIDAR Y ENTREGARLO todo por esos chiquitos, hoy las abrazo desde la distancia, las felicito, las honro y les recuerdo que no están solas.

Feliz día de la madre a todas y cada una de ellas, gracias por hacer de este universo un mejor lugar para los hijos, somos y seremos siempre la fuerza que mueve el mundo y la Columba que lo sostiene.

Todo ha valido la vida para llegar a estas sonrisas…todo es gracias a ti DIOS”, agregó.