El mensaje de Carolina Cruz que generó debate en redes sociales

Hace varias semanas la presentadora Carolina Cruz y el actor Lincoln Palome decidieron aclarar todos los detalles sobre los tumores que se empezaron a manifestar en redes sociales sobre su relación.

La pareja contó que sí, habían decidido separarse, y era un proceso personal y familiar del que sentían no debían dar detalles. Y así ha pasado, aunque ha sido ella, Carolina Cruz quien ha contado en algunas ocasiones cómo va su proceso, cómo están sus hijos y parte de su día.

pero hace varios días, la presentadora viene publicando frases y mensajes que muchos han considerado, en redes sociales que son indirectas o mensajes explícitos por alguna situación que puede estar pasando.

En una de sus más recientes historias, Carolina Cruz publicó una imagen que decía, “en mi currículo voy a poner, experto en sospechar cosas que luego resultan ciertas”, a esto ella le complementó, “una de mis mayores habilidades”. Y fue suficiente para generar cientos de comentarios, donde la apoyaran y quisieran saber detalles.

Y es que muchos consideraron que las mujeres tienen ese sexto sentido que les permite saber qué está pasando sin que muchas veces la persona lo diga o lo admita. Mientras que otros fueron más directos y consideran que Carolina Cruz habla de posible nuevo amor de quien ahora es su expareja, pero padre de sus dos hijos.

Lo cierto es que la presentadora no ha rendido cuentas sobre este comentario y la forma en la que lo recibieron los cientos de usuarios en redes sociales. Lo cierto es que ella ha estado dedicada a sus hijos, que ha dejado ver incluso los primeros pasos de su hijo Salvador, el menor de los dos hermanos, al que ha defendido a capa y espada luego de todos los comentarios que también se generan, y ella ha dicho en más de una ocasión que su hijo no tiene un síndrome y que por respeto a él, no piensa rendirle cuentas a nadie.

Se ha dejado ver muy tranquila y estable con sus hijos y su familia, Carolina Cruz ha mostrado esos momentos llenos de amor junto a ellos que también son de admirar por sus seguidores. Mientras que de Lincon Palomeque se ha dejado ver en varios proyectos y también compartiendo momentos especiales y únicos junto a sus hijos.

Y hasta ahora, él no ha decidido responder preguntas ni comentarios de los usuarios de redes sociales, tampoco ha hecho o publicado algún comentario sobre su situación con la presentadora, pero tampoco ha dejado ver si tiene un nuevo amor o estaría saliendo con alguien. por lo que todo se resume que ha sido en la forma como muchos han querido interpretar los mensajes publicados por su expareja, Carolina Cruz.

