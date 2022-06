Luisa Fernanda W reveló uno de sus antojos durante su segundo embarazo

La creadora de contenido Luisa Fernanda W reveló hace unas semanas que se encontraba a la espera de su segundo hijo con el cantante de música popular Pipe Bueno y desde entonces no ha parado de mantener a sus seguidores al tanto de esta nueva etapa de su vida.

Como lo ha manifestado en diversas ocasiones, la influenciadora está viviendo este embarazo de una forma completamente diferente al anterior, pues al parecer los síntomas están mucho más presentes en su día a día.

Y es que la mezcla de sus funciones laborales, el cuidado de Máximo y la etapa actual de su embarazo han hecho que ella de sienta muy agotada, así lo dejó ver días atrás por medio de sus redes sociales.

“Miren las que no tienen hijos, pues no me van a entender, tengo unas ojeritas, yo sé que hay mujeres que les tocará mucho porque a mí, y no me voy a quejar, sino que, estar embarazada, tener un bebé, pues porque máximo también es un bebé, tener que trabajar en este momento estoy como un chupo”, manifestó en aquella ocasión la hermosa influenciadora.