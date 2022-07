Lina Tejeiro y Juan Duque confirman su relación con románticas fotos

La actriz Lina Tejeiro y el influenciador y cantante Juan Duque confirmaron su romance luego de varias semanas de rumores.

Desde hace algún tiempo miles de seguidores comenzaron a sospechar de un posible noviazgo entre la actriz y el creador de contenido luego de que intercambiaran amorosos mensajes en redes sociales con los que levantaron las sospechas de muchos.

Ahora, los dos decidieron confirmar las especulaciones por medio de sus respectivas cuentas de Instagram, donde suman millones de fanáticos.

La llanera reveló una fotografía en la que se mostró abrazándolo muy cariñosa y sonriente en el ascensor, mientras que él compartió otra imagen en un establecimiento donde ella le está dando un beso en la mejilla.

Aunque no agregaron ningún tipo de texto ni emojis que evidenciaran algo más, sus fanáticos de inmediato se mostraron muy emocionados y felices al verlos finalmente juntos.

Varios de ellos los llenaron de mensajes de apoyo y buenos deseos en su relación, de la que esperan pronto den a conocer más detalles.

Según dio a entender la actriz en su cuenta de Twitter, por ahora se están conociendo, pero, al parecer, todo está marchando muy bien.

Cabe recordar que, la actriz confesó hace varios días que luego de la polémica ruptura que tuvo con el cantante Andy Rivera, después de varios meses se dieron una nueva oportunidad, pero esta no funcionó.

Detalló que su reconciliación se dio por terminada el pasado mes de marzo, por lo que, su romance con el influenciador llevaría muy poco tiempo.

“Le agradezco por todo lo que ha hecho, por todo lo que fuimos. Realmente, hace muy poco finalizó esta relación. Nosotros estuvimos juntos hasta marzo, intentando, tratando de reconstruir. Sí, estábamos intentando, juntos otra vez; sí, estábamos en Miami, y sí queríamos escribir una historia con final feliz. A veces uno no puede remar contra la corriente y si no es de tu talla, pues no lo fuerces, no es de tu talla, no hay nada que hacer”, aseguró.