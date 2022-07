Con románticos mensajes, Lina Tejeiro y Juan Duque habrían confirmado su amor

En las últimas horas, el nombre de Lina Tejeiro se convirtió en tendencia, pues su expareja, el cantante Andy Rivera, compartió el adelanto de su próximo sencillo y desató una ola de comentarios, pues fans aseguran que la canción está dedicada a la actriz.

A Andy lo vimos cantando con mucho sentimiento, y hasta en la publicación escribió: “no sé qué dolerá más, pensar que ya no estaremos con la persona que amamos o pensar que ya está en brazos de alguien más”.

Y es que los seguidores del artista creen que estas palabras son por los rumores que surgieron hace unos días de que la actriz estaba saliendo con Juan Duque, un cantante paisa.

Lina Tejeiro y su historia con Juan Duque

Desde un tiempo para acá, las redes sociales se inundaron de cientos de comentarios por la posible relación de la actriz y el artista.

Los rumores se avivaron luego de que los también influencers intercambiaran varios comentarios en sus cuentas oficiales de Instagram y Twitter. Por su parte, Juan aceptó que su nueva canción iba dedicada a una persona muy especial y que esto se no se trata de marketing.

Hasta el día de hoy, ni Lina, ni Juan se habían manifestado con respecto a estos runrunes; sin embargo, todo cambió durante la mañana del 1 de julio cuando los artistas sorprendieron a sus fans con unas confesiones.

A través de su cuenta de Twitter, Lina Tejeiro escribió: “Días, porque buenos fueron esos pikos que nos dimos”.

A lo que Juan Duque no dudó en responder: “Afortunado el pana”; sin embargo, un seguidor de la actriz decidió también escribió en este hilo y le preguntó: "¿por qué asumes que fue con un man?", y el cantante dijo: “Porque fui yo”.

Esto no es todo, el 29 de junio, la actriz también puso un trino que decía: “No me des lujos que esos me los doy yo, a mí dame un lugar en tu vida”.

Este mensaje tampoco pasó desapercibido por Juan quien no dudó en escribir: “Te doy el culito de la empanada”.

Por su parte, una seguidora comentó: “Muy tarde, alguien más ya se lo había prometido por ahí”, pero Juan, nuevamente, expresó: “la última cucharada del helado”, a lo que Lina respondió: “Yo te di el último pedazo de la pizza".

¿Confirmado? Este intercambio de mensajes entre la actriz y el cantate han generado cientos de comentarios, y varios fans aseguran que sería la oportunidad perfecta para que Lina olvide a Andy y se atreva a darle una nueva oportunidad a su corazón.

