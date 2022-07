Mensajes de Lina Tejeiro y Juan Duque aumentan rumores de amor

Todo podría indicar que Lina Tejeiro soltó el pasado y está decidida en darse una nueva oportunidad en el amor, y esto tiene a más de uno de sus miles de seguidores atentos a esta nueva relación que se podría estar dando.

Y es que desde hace varias semanas, la actriz y el cantante urbano Juan Duque vienen intercambiando ‘likes’, respondiéndose comentarios y de la forma más tierna y romántica y esto tiene a todos a la expectativa por saber si Lina Tejeiro tiene de forma oficial un nuevo amor.

Pese a que ella no ha confirmado nada, y él tampoco, ambos sí han dejado ver sus respuestas y hasta esa forma tierna que tienen de llamarse, pues en una publicación reciente del cantante urbano dejó saber que, “mantienes en mi cabeza, te voy a decir piojito”, y esto de inmediato más de uno lo ha considerado como el nuevo apodo que le puso a la actriz como muestra de su amor.

Pero no solo eso, sino que tiempo después, Lina Tejeiro publicó un mensaje en Twitter que él no dudó en responder. “Sí, soy re cursi”, y Juan Duque le respondió, “no azara, piojito”, y aunque muchos esperaron que no hubiera más reacciones, ella decidió dejar públicamente unas palabras, “por favor, necesito que me recojan con cucharita, me derrito”.

Y aunque nada es oficial hasta ahora, todos en redes sociales se enloquecieron con esta conversación de comentarios y respuestas y además dejaron resaltando que el mejor apodo de amor, sin duda era el que Juan Duque había decidido ponerle, según ellos, a Lina Tejeiro.

¿Y Andy Rivera?

Desde hace varias semanas, cuando la actriz decidió revelar que sí, que en efecto había tenido un intento para volver con Andy Rivera y recuperar la relación que para muchos consideran ya no tiene marcha atrás, pero que para otros es de esos amores que deben lucharse, Lina Tejeiro confesó que ya no habrían más oportunidades, que no había funcionado.

Desde entonces la llanera también pidió que no se hablara más del tema y que se pasara la página. Tiempo después Andy Rivera sacó una parte de un tema que considera no debería salir, pero cuya letra asegura más de uno está siendo dedicada a Lina Tejeiro, quien ya tendría un nuevo amor.

Lo cierto es que el tema no ha salido, y Lina Tejeiro y Juan Duque no han oficializado su posible relación, y mientras sus seguidores y usuarios de redes han manifestado que es hora de que pasen la historia y que cada uno en su espacio se dé la oportunidad con un nuevo amor.

