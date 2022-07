¿Lina Tejeiro sigue inspirando a Andy Rivera? La canción que sorprendió a fans

Andy Rivera es uno de los exponentes del género urbano más importantes de nuestro país, su exitosa carrera musical lo ha llevado a grandes escenarios y ha sido premiado con importantes reconocimientos.

El cantante e hijo de Jhonny Rivera, también artista, pero del género popular, se convirtió en tendencia durante las últimas horas al compartir con sus seguidores parte de su nuevo sencillo.

Resulta que, en el video que Andy publicó en su cuenta oficial de Instagram, vemos al joven muy conmovido cantando su más reciente tema musical.

Tan pronto Andy compartió el adelanto de su nueva canción, los fans se pronunciaron y dijeron que este tema sería para la actriz Lina Tejeiro.

Pienso que este tema no debería salir … no se qué dolerá más, pensar que ya no estaremos más con la persona que amamos o pensar que ya está en brazos de alguien más.

Y es que Andy se dejó llevar por los sentimientos de la soledad y de la tristeza, pues acá se ve reflejado el dolor de una persona por no poder estar junto a quien ama y, peor aún, al tener que aceptar que rehízo su vida con un nuevo amor.

Ya no hay dolor, pensé convencido, hoy sé que solo era un pretexto para no aceptar que ya la había perdido. Si ya me olvidó yo por qué no la olvido, yo sé que lo que fue ya fue, pero sigo pensando en lo que hubiera sido