¿Volvieron? La prueba que confirmaría que Anuel y Karol G están juntos

El nombre de Karol G sigue apoderándose de las tendencias digitales desde hace varios días, tras coincidencias que muchos aluden a una posible reconciliación con su expareja: Anuel AA, con quien volvió a hacer públicas sus fotografías de cuando eran novios.

Todo indica, que la mujer nunca las eliminó de su Feed como muchos pensaban sino que las eliminó como manera de borrar de sus perfiles sociales momentos que en su momento pudían generarle daño por la ruptura, que al parecer, no fue en los mejores términos. A esto, se sumó además su pronto noviazgo con la artista dominicana Yailin con quien tras pocos meses de relación se comprometió en matrimonio, contrayendo de esa manera su unión por la vía legal.

Sin embargo y como bien es sabido, la relación de la Chivirika y el boricua tampoco está pasando por su mejor momento y según medios internacionales, una infidelidad por parte de Anuel los tiene al borde del divorcio.

Puedes leer: Aida Victoria narró la tortura que está viviendo su familia tras su condena

La pista que confirmaría reconciliación entre Anuel AA y Karol G

Tras días de especulaciones, hubo un cabo suelto que para muchos terminó convirtiéndose en la prueba clave de que los artistas de música urbana estarían acercándose nuevamente y por qué no, retomando su relación.

Se trata de una prueba donde se escucharía la risa de Anuel en casa de Karol G, justo en el momento en que esta estaba haciendo una transmisión en vivo por su cuenta de Instagram. Misma, que al escucharse la risa que parece ser de su ex y hacerse presentes los comentarios de los internautas al respecto, quiso cortar de manera repentina, asegurando que estaba muy nerviosa.

Como era de esperarse fue cuestión de minutos para que el clip y las reacciones se hicieran virales, en su mayoría, mostrándose sorprendidos por el posible regreso. Otros hicieron pública su molestia, porque aseguran que de ser así, Karol no se merece tener un hombre como el puertorriqueño a su lado, por la manera en que la hizo sufrir.

"Karol no me vayas a decepcionar, ese man no se merece una mujer como tú", "soy la única que se moriría de felicidad donde ellos volvieran", "el colmo, se reconoce a leguas que es la risa del man", "uy la decepción", "es Anuel, no lo puedo creer que tristeza", "hicieron todo ese llanto por nara" y "juemadre la risa me dejó confusa pero la reacción de Karol confirma todo", fueron algunos de los comentarios.

No te pierdas: Usuario se burló por la condena de Aida y ella no titubeó al responderle