Aida Victoria narró la tortura que está viviendo su familia tras su condena

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano es dueña de los titulares nacionales, tras conocerse en la jornada de este martes que el juez de garantías falló en su contra, por supuestamente haber participado y colaborado en la fuga de su progenitora, la excongresista Aida Merlano, quien en 2019 aprovechó la visita donde el odontólogo Javier Guillermo Cely, para saltar por la ventana del consultorio médico y emprender la huída, con un hombre que parecía ser un trabajador domiciliario.

Aunque en su momento, la influenciadora expresó que no estaba al tanto del plan de su madre y que ella solo se había encontrado con ella en el consultorio médico para saludarla, la Fiscalía siempre la señaló como una de las posibles complices de lo sucedido. Sin embargo, hasta el final la barranquillera defendió que mientras esto sucedió, ella estaba concentrada en su teléfono y sin conocimiento alguno de los planes de su progenitora.

Sin embargo, esto no fue suficiente para que las investigaciones se detuvieran y ahora, según palabras de Aida Victoria, la Fiscalía solicitó 17 años de prisión sin acceso a casa por cárcel, noticia que como se pudo evidenciar en su relato, la tiene devastada. Sin embargo, quiso dejar claro que confía en la justicia y espera que con la ayuda de su defensa, pueda encontrarse la verdad. De hecho, su abogado ya apeló esta petición y espera que la justicia haga su labor.

Aida Victoria narró las complicacions médicas de su familia tras su caso

Tras las múltiples críticas que ha recibido, Aida Victoria aprovechó para sincerarse sobre lo complicado que está siendo para su familia su proceso, especialmente para sus padres, tías y madrina, que están sufriendo incluso con complicaciones médicas todo eso.

Ayer tuve que ver a mi tía que sufre de depresión tirada en una cama llorando sin poderse levantar, a mi mamá de crianza de 78 años pensando que por sus enfermedades, si me meten presa nunca me va a volver a ver, a mi papá con la impotencia de no poder proteger a su hija y a toda mi familia viviendo mil angustias.

Sus palabras no quedaron ahí y aprovechó también para recordar que el daño no es solo moral y físico, sino también de manutención, ya que gran parte de sus familiares cercanos, dependen económicamente de ella, situación que la tiene el doble de triste, porque no quiere dejarlos desamparados.

