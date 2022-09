Anuel AA está en problemas ya que habría dejado embarazada a tiktoker hondureña

El reconocido cantante puertorriqueño Anuel AA, ha sido reconocido a nivel internacional por sus múltiples escándalos. De acuerdo a su historial amoroso, él mantuvo una relación con la cantante colombiana Karol G y después de acabar este noviazgo, se casó con la artista 'Yailin, la más viral'.

Ahora el nombre del rapero “boricua” se ha vuelto tendencia, ya que al parecer está esperando un hijo con Roxana Somoza, famosa “tiktoker” hondureña. A este rumor se le suma el cierre repentino de la cuenta en Instagram por parte de su pareja 'Yailin, la más viral'. Al parecer ella se ausentó de las redes sociales al no poder tolerar esta infidelidad.

Roxana Somoza, a través de su cuenta de TikTok, subió un video en el cual asegura que conoce al rapero puertorriqueño desde hace mucho tiempo y que ha sostenido varios encuentros o citas. Lo más sorprendente de este caso es que la creadora de contenido asegura que al tener estas videollamadas, ha quedado embarazada.

En realidad con todas esas videollamadas yo quedé embarazada, sé que esto es fuerte y no lo debería estar diciendo, pero yo me embaracé… Vamos a ser padres con Anuel, estoy súper feliz. La niña no se la va a dar Yailin, sino yo