Fan hizo que Jhonny Rivera se ganara un millonario sorteo en un supermercado

En muchas ocasiones se ha escuchado a alguien decir que a las personas que hacen el bien les va muy bien y parece que Jhonny Rivera es prueba de ello, pues el cantante popular terminó ganándose un sorteo de un supermercado por un equivalente de casi tres millones de pesos y todo por cuenta de una fanática suya.

Al salir de un supermercado, Jhonny Rivera narró que le pasó algo increíble cuando estaba haciendo una compra grande en un supermercado, más exactamente dos televisores, pero cuando estaba haciendo la fila una compradora le dijo que se hiciera en su puesto, él aceptó y tras tomarse una foto con la mujer se hizo delante de ella.

Y la gran sorpresa llegó cuando Jhonny Rivera fue a pagar y resultó ganándose un sorteo de 2.773.000, debido a que pasó primero que su fanática, algo que calificó de increíble e insólito.

“Nosotros no superamos eso que nos pasó, es que es muy increíble, estaba lleno de gente, las cajas, todas llenas, yo estaba por allá atrás y yo iba a pagar dos televisores, cuando una señora me llama, me reconoció y me dice ‘pase’ y me cede el puesto y pasé yo adelante y ‘gracias’, me pidió una fotico y cuando pago yo, cuando, pum, me gané 2.773.000, eso es como increíble, insólito ¿no?”, detalló Jhonny Rivera en su relato.