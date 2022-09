Shakira le responde a Rosalía por las palabras que le dedicó en su concierto

En las redes sociales rondan los videos virales de los mejores momentos de La Rosalía en su concierto en Bogotá y uno de ellos fue cuando le pasaron una camiseta simbólica de la cantante barranquillera Shakira y ella brindó unas bellas palabras sobre la colombiana.

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 76 millones de seguidores, la intérprete de ‘Te Felicito’ reposteó el video de Rosalía y escribió acerca del mutuo cariño que le tiene.

El video fue publicado por una cuenta de Instagram de chismes llamada ‘Rastreando famosos’ y los usuarios de esta red social aprovecharon para dejar sus reacciones en los comentarios, pues a muchos les emocionó una posible colaboración entre los dos cantantes.

“Alguien se imagina con ella dos?”, “La Reina”, “Mmm. No lo sé Rick A Rosalía no se le entiende cuando canta”, “No me gusta la música de ninguna de las dos” fueron algunos de los comentarios que recibieron las famosas en este post.