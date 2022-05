Andy Rivera envía sentido mensaje de agradecimiento a sus fans

El músico del género urbano colombiano, Andy Rivera, a quien recientemente se le captó hablando de una de sus ex, subió un conmovedor video en donde recopila varios momentos que ha pasado en sus viajes y conciertos.

En la descripción de la pieza, Andy explica que todo lo que ha logrado ha sido gracias a sus admiradores y, gracias a ello, les dedico unas tiernas palabras.

“Mi genteeee acabé de llegar a la casa gracias a Dios… durante el vuelo desde España les edité este video que me hizo sentir de todooo, mientras lo editaba, me daba cuenta de lo hermoso que es esto q vivo con ustedes, de lo mucho q lo agradezco, q lo valoro. CUENTEN CON EL FLECHITO SIEMPREEE. Pa’ donde hago la próxima maleta? Todavía no conozco Chile, Argentina, ¡tengo mucho q no voy a Mexico… coméntenme para saber dónde!” escribió el artista.