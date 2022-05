Yeferson Cossio y Andy Rivera reaccionaron a imitación de La Liendra

Hace pocas horas el creador de contenido La Liendra publicó un videoclip en el que se disfrazó e imitó a varias personalidades del mundo del entretenimiento bajo la temática de un paseo de famosos con el fin de entretener a sus cientos de seguidores.

En el audiovisual, que dura casi tres minutos, se puede ver cómo imita a la empresaria Epa Colombia, a los influenciadores Yeferson Cossio y Felipe Saruma, a los cantantes Andy Rivera y J Balvin y a la actriz Lina Tejeiro.

De hecho, allí también nombra a Andrea Valdiri, por ser la esposa de Saruma y a Residente por la más reciente polémica protagonizada por ambos artistas.

Antes y después de que el video fuera publicado en su cuenta oficial de Instagram, el creador de contenido fue muy enfático en decir que este contenido era netamente humor y que esperaba que ninguno de los que allí eran nombrados se fuera a molestar.

“Yo estuve preocupado, yo dije: Uy, ojalá ninguno se vaya a ofender o algo, porque parce yo no tenía esa intención. De igual pregunté, les pregunté a todo que si de pronto les había incomodado, que si algo yo lo eliminaba. A mí me da igual, yo no quería generar rabias con nadie y si generaba rabia lo eliminaba, porque me daba igual. Pero al parecer todos lo tomaron bien, entonces me tranquilicé”, explicó el influenciador tiempo después de haber publicado el audiovisual.