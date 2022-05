Andy Rivera recordó con nostalgia cuál fue su primer autógrafo

El cantante de música urbana Andy Rivera se dejó ver bastante emocionado por medio de sus redes sociales al anunciar que llevaría a cabo un par de presentaciones en Europa junto a su padre, el cantante de música popular Jhonny Rivera.

Horas antes de emprender esta nueva aventura en su carrera musical, el joven artista compartió un par de anécdotas a sus cientos de seguidores que habría ocurrido en algunas ciudades del continente cuando él era tan solo un niño. Además de un par de cuando ya había iniciado su carrera musical.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, el artista manifestó que España era parte importante de su vida, ya que fue allí en donde vivió junto a su madre, mientras Jhonny Rivera continuaba en Colombia dedicado a la música para darles un mejor futuro.

Por esta razón el joven aprovechó su corta visita a raíz de los tres conciertos que llevó a cabo en Barcelona, Pamplona y Madrid para visitar viejos amigos y recordar aquella época de cuando apenas era un niño y ni siquiera pensaba en convertirse en artista.

Según los cálculos del cantante, su primer autógrafo habría sido firmado cuando él apenas tenía 16 años y ni siquiera había empezado su carrera musical.

“Hace cuánto tiene usted ese papelito”, pregunta Andy a un viejo amigo, a lo que él responde: “Once años”. El cantante comienza relatando “Yo no había empezado a cantar y él me dijo: ‘usted va a ser famoso y vas a hacer muy grande’ y me pediste un autógrafo”.