¿Lina Tejeiro no volvería con Andy Rivera? Esto respondió

Parece que lo que más de uno pensaba que podría pasar, no pasará. Y es que la actriz Lina Tejeiro decidió responder preguntas a sus miles de seguidores y dejó varias cosas en claro.

Y es que, aunque hace varios meses muchos aseguraron que ambos habían estado juntos en los Estados Unidos, y también en la ciudad de Medellín, pues primero en el cuarto del hotel donde ella se quedó habría algunas cosas que, según los seguidores, serían de Andy Rivera.

Luego en el concierto de Greeicy Rendón y Mike Bahía, Andy Rivera estuvo cantando con ellos, y Lina Tejeiro estaba entre el público que asistió. Todo apuntaba, según sus seguidores y usuarios de redes sociales que podían volver, incluso que lo habían hecho y que en cualquier momento aparecerían anunciado que la relación volvería a comenzar.

Pero de un tiempo para acá ambos se han tomado las redes sociales para dejar comentarios en los que parece esto no sucederá y para dejar mensajes de amor y desamor, y aunque no hablan de quién podría ser, siempre serán asociados el uno con el otro para sus seguidores.

Es por eso que la actual respuesta que dios Lina Tejeiro a sus seguidores en la dinámica de preguntas que hace en su cuenta de Instagram, la actriz dejó claro que ni volvió, no volvería con un ex, y todos tomaron esta respuesta con Andy Rivera.

Mira también → Lina Tejeiro sufrió un incidente que le dejó una herida en su rostro

Y no era para menos, pues pese a que la actriz tuvo una relación con un empresario importante hace tiempo, todos piensan que cuando se refiere a un exnovio, siempre será con Andy Rivera. Sin embargo, esta respuesta abarca a cualquier exnovio o pareja que haya tenido Lina Tejeiro en cualquier momento de su vida. Sin embargo, sus seguidores lo tomaron como que no se daría la oportunidad de volver con él, ya que está en la lista de exnovios de Lina Tejeiro.

Lina siendo Lina

La actriz decidió también responder más preguntas entre las que destacó si conocía al hijo de Greeicy Rendón, pero no, hasta ahora no ha tenido la oportunidad, pero no dio más explicaciones sobre esto, pues vale la pena destacar que ambas son grandes amigas y ella fue de las primeras en saber la notica.

También decidió pesarse para responderle a sus seguidores cuánto pesaba, por lo que dejó ver que pesa 55 kilos, y pensaba que estaba en 57, por lo que confesó que sí, está más delgada, pero se siente en su mejor momento, y para muestra el video donde posó con pantalón blanco destacando su figura.

Lina Tejeiro se prepara para disfrutar con su mamá este domingo, Día de las Madres, y aprovechó para contar que siempre le da muchos regalos, tiene muchas atenciones con ella, como llevarla a comer, compartir con el resto de la familia y darle todos los gustos que ella quiera.

Descubre más → La publicación de Lina Tejeiro sobre Juan Pablo Barragán que preocupó a sus fans

Y es que Lina Tejeiro y su mamá tienen una relación muy cercana, pese a que no viven juntas hace mucho tiempo, están cerca y ella siempre destaca todo lo que su mamá ha hecho por ella por lo que en este domingo seguramente no dejará pasar ni un solo detalle por alto.