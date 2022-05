Andy Rivera respondió a mensaje de Lina Tejeiro, según fans

En las últimas semanas, el nombre de Andy Rivera y de la actriz llanera Lina Tejeiro se hizo tendencia, tras los fuertes rumores de una reconciliación luego de las númerosas coincidencias que fueron compartidas por diversas páginas de entretenimiento digital, que apuntaban a que la pareja disfrutaba de unas vacaciones en el extranjero.

Para incrementar los rumores, los artistas volvieron a seguirse en sus redes sociales y de manera independiente, comenzaron a publicar románticos tuits, que los internautas relacionaron como dedicatorias entre ellos. Cuando se pensaba que estaban viviendo su amor en total reserva, salió el cantante pereirano a apagar la ilusión de muchos, al confesar que no se sentía preparado para iniciar una relación en este momento de su vida.

Desde entonces, las supuestas indirectas entre estos, se han hecho más latanetes. Lina por ejemplo, en su más reciente dinámica de preguntas afirmó que nunca ha vuelto ni volvería con una expareja, apagando la ilusión de muchos por volverlos a ver juntos.

Andy Rivera habría respondido a mensaje de Lina Tejeiro

Tras las palabras de la llanera, el interprete de "préstamela a mí" volvió a pronunciarse en su cuenta de Twitter, con un confuso mensaje, que internautas interpretaron como la respuesta a Lina, tras aseverar que no regresó ni regresaría con un exnovio.

La única forma de que le des espacio a algo nuevo en tu vida; es tirando a la basura lo que ya no sirve, lo que ya cumplió su ciclo. Cero apegos y bienvenido el cambio, tuiteó el cafetero.

Bastaron minutos para que sus palabras fueran replicadas y viralizadas por diversas páginas de entretenimiento digital, donde los comentarios de sus millones de seguidores no tardaron en llegar, unos, empatizando con su mensaje y otros, mostrando su incomodidad con el comportamiento de Lina y Andy, que no se atreven a darle rienda suleta a su amor.

"Me parece que está respirando por la herida", "Lo siento niño pero ya lina se canso de usted, ya maduro y entendió que usted no es para ella, debes madurar un poquito", "Peleó de nuevo con Lina", "justo escribe este tuit cuando Lina dijo públicamente que no volvería con un exnovio, muy obvio mor", "debes poner en práctica esas palabras, ya hay que dejar atrás lo que no van a luchar para reconstruir" y "no veo fallas en lo que escribe, por qué le dan tan duro", fueron algunos de los comentarios.

