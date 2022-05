"Los dos sufrimos": Andy Rivera sobre su relación con Lina Tejeiro

El nombre de Andy Rivera y de la actriz llanera Lina Tejeiro sigue siendo tendencia, tras los fuertes rumores de una reconciliación luego de las númerosas coincidencias que fueron compartidas por diversas páginas de entretenimiento digital, que apuntaban a que la pareja disfrutaba de unas vacaciones en el extranjero.

Para incrementar los rumores, los artistas volvieron a seguirse en sus redes sociales y de manera independiente, comenzaron a publicar románticos tuits, que los internautas relacionaron como dedicatorias entre ellos. Cuando se pensaba que estaban viviendo su amor en total reserva, salió el cantante pereirano a apagar la ilusión de muchos, al confesar que no se sentía preparado para iniciar una relación en este momento de su vida.

Desde entonces, las supuestas indirectas entre estos, se han hecho más latanetes. Lina por ejemplo, en su más reciente dinámica de preguntas afirmó que nunca ha vuelto ni volvería con una expareja, mientras Andy, habría supuestamente respondido en su más reciente tuit, con un mensaje donde tiraba a la basura lo que ya cumplió su ciclo, patra darle espacio a nuevas oportunidades en su vida.

Andy Rivera sobre su relación con Lina Tejeiro

Tras las noticias de ambos, reconocida página de entretenimiento digital en Colombia, filtró una de las más recientes historias del cafetero, donde al parecer queriendo grabar el paisaje europeo, terminpó exponiendo una conversación entre amigos, donde al parecer se pronunciaba sobre su relación con la "Reina del TikTok".

No dejes de leer: Andy Rivera respondió a mensaje de Lina Tejeiro, según fans

“Porque es que no quiere decir que sufrí porque daban la sensación de que ella fue la que me dio palo, yo también me porte como un niño porque éramos niños ¿Sabes? Entonces los dos sufrimos”, se le escuchó a Andy.

Bastaron minutos para que la publicación superara las 83 mil reproducciones y acumulara miles de comentarios, que en su mayoría, felicitaban la madurez de sus palabras, otros, daban sus opiniones divididas al respecto.

"Según sus palabras Lina tampoco fue la villana de la relación como lo an hecho ver , lo cual está bien que el reconozca que no todo fue culpa de ella", "Oye pero en Estados Unidos si estaban juntos y ahora resulta que no", "esta pareja debería volver definitivamente", "ahí hay amor" y "llegué demasiado temprano, volveré cuando anuncien su regreso", fueron algunos de los comentarios.