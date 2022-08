Amigo coreano de Yeferson Cossio fue víctima de altos precios en Cartagena

Las estafas y altos precios en una de las ciudades más turísticas del país, Cartagena, han sido pan de cada día en los últimos meses, pues se han conocido denuncias de cuentas de millones de pesos que han tenido que pagar, en su mayoría, los extranjeros.

Y es que varias personas que trabajan en el sector del turismo en esta ciudad se han aprovechado del desconocimiento de los extranjeros, así como del silencio de las autoridades para cobrar precios exorbitantes por servicios que muchas veces ni se solicitan.

Es el caso de Zion Hwang, amigo del influencer Yeferson Cossio, quien denunció en sus redes sociales el abuso del que fue parte, pues recibió una ‘prueba’ de un masaje por el que luego le cobraron 600 mil pesos.

“Estaba nadando en el mar y, como estaba cansado, me senté a descansar en la arena. Cuando disfrutaba de ese descanso llegó una señora y me dijo ‘qué lindo chino, tu piel es muy linda’ y me empezó a tocar. Después me dijo que necesitaba crema para el sol y que me iba a regalar un poquitico. Empezó a aplicarme crema muy rápido, muy rápido. Después llegó otra señora disque para hacerme masajes y yo me negaba, pero ella seguía. Pasaron dos minutos, les di las gracias y me dicen ‘chino masajes y bloqueador valen 600 mil pesos’” explicó el también creador de contenido en sus redes.