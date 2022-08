Paola Jara le tintura el pelo a uno de sus perritos y lo registra en video

La cantante paisa de música popular conocida como Paola Jara, quien recientemente recibió un romántico regalo de parte de su esposo Jessi Uribe, mostró en sus redes sociales las ganas que le dieron de hacer un experimento con su perrita Mía.

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 6 millones de seguidores, la cantante colombiana mostró el proceso de tintura de pelo por el que pasó una de sus perritas, la cual tiene su pelo blanco naturalmente.

El color que escogió para Mía es un fucsia fantasía, el cual aplicó en las orejas de la perrita, así como en sus patitas y su cola. Al final mostró cómo quedó y se mostró emocionada por el resultado.

“Estamos haciendo aquí… mejor dicho ahora les muestro cómo nos va a quedar este experimento con mi niña, ay no, no, no, no, no. Diga’ estoy en tintura, ahora les muestro cómo quedé, mientras tanto me hacen masajes’, miren qué relajo, ay, Dios mío hija ¿Cómo irá a quedar? ¿Linda? Ay. Hija muestra cómo quedaste, ay, hermosa, gorda. Mía… cofee ¿Cómo quedó la hermanita? Ay más linda, hija ay qué cosa hermosa” dijo la artista musical mientras mostraba el paso a paso de este cambio de look de su hija perruna.