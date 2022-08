‘Me da miedito contarlo’: La Segura revela que le hicieron una ‘liberación’.

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 8 millones y medio de seguidores, la creadora de contenido colombiana conocida como La Segura preocupó un poco a sus seguidores al brindar unas palabras acerca de una difícil situación por la que está pasando actualmente.

La influencer colombiana, quien recientemente contó nuevos detalles de cómo empezó su relación con su novio, habló de un tema que para ella es delicado, pero del que no dio muchos detalles, pues, según ella, le da miedo y prometió hacerlo más adelante.

“Yo estoy en terapia, me acaban de hacer una liberación. Quisiera contarles tantas cosas que están pasando por mi vida en este momento, se los juro, pero me da miedito, me da miedito contarlo. Espero poder hablar con ustedes prontito, mínimo me da el arranque y lo hago en menos de nada y me abro a ustedes y les cuesto como todo. Pasaba a saludarlos, a decirles que los amo mucho con todo mi corazón, que estoy pasando un procesito un poquito fuerte, pero estamos bien. Desde acá estoy viendo a mi mamá y a mi novio que parecen dos policías y soy muy afortunada de tenerlos en mi vida y a ustedes” explicó la famosa colombiana.