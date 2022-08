‘Realmente perfecta’: le dicen a Greeicy por fotos riéndose en una piscina

La cantante y actriz caleña, Greeicy Rendón, quien recientemente volvió a hacer el centro de los elogios por video junto a su bebé, subió varias fotos a sus redes sociales en las que se ve radiante, con una sonrisa de oreja a oreja y resaltando su belleza desde la piscina de su casa y con un bikini fucsia.

En su cuenta de Instagram con más de 21 millones de seguidores, la famosa artista musical colombiana publicó las postales en las que, además, está comiéndose un postre y está en compañía de sus perritos. Por lo que la cantante escribió en la descripción de su post, se puede inferir que estaba junto a personas que la hacen reír y que son muy especiales para ella.

“Amo tener en mi vida esas personas con las que me rio porque si… Porque es delicioso reírse. ¿Tienen?” escribió la famosa valluna.

Al final del post, sube un video bastante interesante en el que se ve cómo Greeicy ríe a carcajadas e incluso en donde se ve que tiene una risa muy contagiosa.

La publicación fue hecha hace menos de media hora y ya cuenta con más de 92 mil likes y 370 comentarios en los que sus fans admiran tanto su belleza como su gran carisma.

“No nada no tenemos, la única que tiene personas con las que te ríes, eres tú -.-“ escribió una persona demostrando que no todos los comentarios son 100% positivos.

“Neaaa, eres tan hermosaa, no hay perfil malooooo, realmente perfecta”.

“Mi mamá me decía que no me meta al agua después de comer... *Greeicy comiendo en el agua* yo”.