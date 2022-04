Invitado de Aida Victoria se molesta porque ella confesó que no le llevó regalo

En su cuenta de Instagram con más de 3 millones 200 mil seguidores, la creadora de contenido Aida Victoria Merlano, mostró cada detalle de su cumpleaños demostrando que este año decidió botar la casa por la ventana.

Y es que a la fiesta asistieron importantes personalidades de la farándula colombiana como Lina Tejeiro, ‘la toxi costeña’, Karen Sevillano, El Sebas, entre otros.

Además, ella lució un vestido que la hacía ver espectacular con una peluca roja que contrastaba con su color de piel.

En un video en vivo que hizo la influencer, Aida quiso mostrar, después de la fiesta, cuáles fueron los regalos que recibió y de quienes.

Desde bolsos y joyas lujosas hasta sobres con grandes cantidades de dinero, Aida estuvo bien regalada en su día especial.

Sin embargo, hubo influencers que no pudieron llevar regalo y ella, en el video con sus seguidores, decidió revelarlo sin problema alguno. Uno de ellos fue el grupo llamado ‘El team rayo’, de quienes dijo que ninguno de sus integrantes le dio nada.

Javier Gómez, uno de los jóvenes que hace parte de este grupo, respondió ante las declaraciones de la influencer y hasta se mostró molesto por la revelación de Aida.

“¿Qué piensas de lo que dijo Aida? Sinceramente, de muy mal gusto, o sea eso no se hace, de verdad. No se dice quién te dio, quién no, cuándo te dio. Por puntos… número uno, hasta donde yo sé, no se hace una fiesta para esperar que todo el mundo te lleve dinero, sino para compartir con las personas que tú quieres” dijo en el video.

Gómez también dijo que, aunque no le dio regalo, sí tuvo que hacer un gran esfuerzo para poder llegar a la fiesta y acompañarla.

“Número dos, ¿Que si le di? No le di, no le di, pero muchos hicimos el esfuerzo de viajar desde otras ciudades para acompañarla, de comprar tiquetes tres días antes, en medio de la lluvia, mojados, llegar, felicitarla, estar con ella. Ey fue de corazón. Me parece una niña que es muy linda, muy humilde, muy sincera, pero ser sincera no te da el derecho de achacar a otras personas porque simplemente no metieron en la lluvia de sobres. Más que el sobre, era el esfuerzo que todos hicimos” finalizó.