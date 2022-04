Lina Tejeiro y Aida Victoria hicieron sugerente show de baile

En el cumpleaños de la influenciadora Aida Victoria Merlano pasó de todo, y esto es literal. Pues, muchos de sus seguidores se enteraron de cada detalle publicado por los influenciadores y personalidades que se dieron cita en este evento.

En el lugar, que estuvo decorado con muchas luces, pero además cientos de rosas rojas, todos los invitados fueron recibidos con una copa de alcohol y buena comida y además buena música. Para muestra Lina Tejeiro quien se dejó ver bailando todos los géneros musicales de principio a fin y se disfrutó al lado de sus amigos y la cumpleañera todo el cumpleaños.

Y fue junto a Aida Victoria Merlano que hizo el show de la noche, ya que cuando lo llamado por ella como “la hora loca” empezó, ambas subieron a la tarima a hacer pasos de baile muy llamativos y sensuales. Juntas se robaron todas las miradas porque Lina Tejeiro subió su vestido negro, escotado, y Aida Victoria mostró mucho más de lo que ya podía con el suyo, todo esto para dar un show a la altura de ambas, pasos sensuales, movimientos divertidos, y mucha alegría entre ambas.

el video de inmediato empezó a circular en diferentes redes sociales donde más de uno destacó los movimientos y la sensualidad de ambas, ya que ellas son para muchos de sus seguidores de las mujeres más hermosas de las redes sociales colombianas.

Un cambio original

Sin embargo, en los comentarios de los videos del cumpleaños de Aida Victoria Merlano, más de uno comentó que el look que se hizo para su fiesta no le favoreció mucho, que el color rojo no es su tono, mientras que muchos más hasta la compararon con Yina Calderón, y sus pelucas con colores siempre resaltantes.

Lo cierto es que Aida Victoria a esta clase de cometarios no le ha hecho seguimiento y tampoco les ha respondido, pero lo que sí hizo fue mostrar en sus redes sociales algunos momentos vividos con amigos, familiares y más en su fiesta de cumpleaños número 23.

Ella lució un traje, que contó debió hacérselo a última hora ya que no conseguía traje para su fiesta, y por eso llegó pasada las doce de la media noche a su propio cumpleaños. Además, destacó ella misma que muchos de sus invitados le dieron de regalo sumas de hasta dos millones de pesos, y se sentía muy agradecida por eso, pues no esperaba esa atención de sus invitados, quienes también dejaron saber que en la fiesta hubo mucha comida, alcohol y hasta juguetes para adultos que encendieron la diversión.

