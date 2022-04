Aida Victoria respondió a quienes criticaron su look de cumpleaños

Aida Victoria Merlano apareció en su fiesta de cumpleaños para celebrar 23, con un look radical muy a su estilo.

En redes sociales los influenciadores que estaban presentes y que fueron ninitados especiales de ella, mostraron cómo había sido la decoración, la comida, la música y hasta lo tarde que llegó la cumpleañera a su propia fiesta.

Sin embargo, al llegar, todos quedaron paralizados al verla con un vestido corto en transparencia y brillantes que se podía ver su entrenada figura en detalle. Pero además un look de cabello en tono rojo intenso que nadie se esperaba.

Y aunque de entrada todo el mundo pensó que se había pintado su cabello para celebrar con un gran cambio su cumpleaños, este era una peluca que no se quitó en toda la noche.

Pero este look no fue del agrado de muchos. En redes sociales hasta la compararon con Yina Calderón y le pidieron que no volviera a ponerse más nunca un color como ese que a juicio de muchos “no te queda bien”, “no te luce”, “tienes un cabello hermoso para que lo dañes así”, “lo tuyo es el negro no te pongas a inventar”, “pareces hermana de Yina Calderón”, y más mensajes en ese mismo tono.

Ante todas estas críticas que recibió el mismo día y tiempo después de su cumpleaños, la influenciadora no dudó en responderle y dejar un mensaje claro en sus cuentas de Instagram.

Aida Victoria expresó que sintió mucho que su look no haya sido del agrado de muchos de sus seguidores o usuarios de las redes sociales, pero que eso lo hizo por ella, por nadie más. Que ella se sentí feliz, cómoda, contenta, empoderada, en su mejor momento y que por esa razón la llevó toda la noche y se divirtió.

Sin embargo, comparó su situación con la que viven muchas mujeres, sobre todo, quienes la criticaron mucho más, a ellas le dijo que no es bueno ir por la vida aceptándose, siempre y cuando alguien más las acepte, que es importante hacer lo que te hace feliz a ti, no al resto.

Aida Victoria habló de esas mujeres que deben alejarse del hombre que aman porque la sociedad dice que son mayores que él, o esas madres que deben dejar “cosas” a un lado porque ahora son madres y no deben, o aquellas mujeres que se visten o lucen como la sociedad quiere.

“La peluca de la discordia… ¿Cuál es tu peluca roja? ¿Qué es eso que según la gente no te queda bien, pero a ti te hace feliz?”, expresó en el título del video donde dejó saber que era muy duro ser criticado por su apariencia, pero que, si eso te hace feliz, las críticas no tienen espacio.

