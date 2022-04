Los influencers que no le llevaron regalo a Aida Victoria Merlano

Los hechos del cumpleaños de la influenciadora Aida Victoria Merlano siguen siendo tema de conversación, sobre todo porque ayer, en horas de la noche ella misma decidió hacer un en vivo en su cuenta de Instagram y contar detalles de su noche especial.

Pero todos los detalles se centraron en uno solo, los regalos de cumpleaños, y es que esto se ha convertido en una moda, donde luego que los famosos hacen excéntricas fiestas de cumpleaños todos quieren saber qué le regalaron, pero, sobre todo, qué llevaron los influenciadores y personalidades invitadas a la fiesta.

No dejes de leer: El comentario de Yina Calderón a Lina Tejeiro en fiesta de Aida Victoria

Y eso mismo hizo la influenciadora que no dudó en hacerse saber, mostrar y contar detalles de los regalos que recibió. Entre los nombres que destacaron estuvo el de la actriz Lina Tejeiro, quien le dio a Aida Victoria una lluvia de sobre de dos millones de pesos, y ante esta gran suma, la influenciadora explicó que todo dependerá de las posibilidades de cada quien, y contó además que para el cumpleaños de Lina Tejeiro ella le regaló unos lentes de marca, valorados en casi tres millones de pesos.

Muchos peguntaron por Yina Calderón, quien fue además a la fiesta con su mamá y otros amigos, Aida contó que ella se apareció con un lujoso de una marca colombiana destacada, valorada también en varios miles. A este regalo se le sumó el del Rey de las extensiones quien le dio uno de sus regalos favoritos, un lujoso y costoso perfume.

Lista larga

pero Aida Victoria Merlano no se quedó ahí, por lo que dio más detalles contando quienes no habían llevado nada a su fiesta y quienes se habían aparecido en ella con lluvias de sobres de doscientos, tres cientos mil pesos.

“El Sebastucho”, le dio lluvia de sobres, 300 mil pesos, Karen Sevillano, contó que le había pedido la cuenta bancaria para enviarle el regalo, pero según ella no le ha llegado nada. Kelly tampoco le dio nada, según la versión de la influenciadora. Así mismo la lista seguía, pues “La Tere”, tampoco le llevó ningún tipo de regalo, y “el Sebas” le dio lluvia de sobres de 300 mil pesos, pero “el Team Rayo no me llevó nada”.

Esto fue del agrado de varios de sus seguidores, pero otros sí le hicieron saber que les parecía de “mal gusto” que dijera cuánto le habían dado, porque lo que importa es la intensión. Sin embargo, ella destacó que no le daba importancia, pero que si alguien tenía un bueno sueldo y consideraba que podía dar un buen regalo, que lo hiciera.

Esto desató muchas reacciones, sobre todo entre los que nombró y dijo que no le habían dado nada, porque muchos influenciadores, “hicimos un gasto de viajar de una ciudad a otra, en menos de tres días comprar tiquete”, fueron parte de las palabras del “team Rayo”, quienes estuvieron entre los que no dieron regalo en la fiesta de Aida Victoria Merlano.

Pero pese a esto, la influenciadora destacó también que entre la lluvia de sobres pudo haber recolectado como ocho millones de pesos, más los regalos que obtuvo de forma material que también están bien valorado.

